بعد جدل حظرها في السعودية .. “ببجي” تطلق خدمة إدارة وقت اللعب

المناطق - وكالات

لا شك في أن مجال الألعاب الإلكترونية أصبح أحد أهم المجالات من الجانبين الاقتصادي والاجتماعي خاصة تلك الألعاب الجماعية التي تتم ممارستها عبر الهواتف الذكية، وتختلف آراء المستخدمين بين قبولها ورفضها بناء على ظروفهم الحياتية التي يعيشونها فعلى سبيل المثال، لاقت لعبة فورتنايت عديدا من الهجمات من قبل الآباء بسبب ما يمكن تسميته “الإدمان” على ممارستها من قبل أبنائهم، والأمر ذاته يحدث الآن مع لعبة “ببجي” المخصصة للهواتف الذكية التي لاقت هجمات أشد ضراوة ومطالبات بحجبها في السعودية عبر وسم على موقع «تويتر» حمل عنوان (#حظر_ببجي_في_السعودية) الذي كان نشطا مطلع الشهر الجاري بعد أن تم حجبها فعليا في عدد من الدول العربية، لذلك قامت الشركة المطورة للعبة بإتاحة نظام “إدارة أوقات اللعب” في عدة دول ومن ضمنها المملكة في خطوة منها لضمان استمرارية إتاحتها للمستخدمين في السعودية.

وعملت “ببجي موبايل” على توسيع نطاق نظامها الخاص بـ “إدارة أوقات اللعب” ليصل إلى عشر دول إضافية في منطقة الشرق الأوسط لتشجيع اللاعبين على اللعب بطريقة متوازنة واتباع نمط مستدام للحياة الرقمية التي تستمر في الانتشار والنمو واستقطاب قاعدة أكبر من عشاق الألعاب في المنطقة.

ويشمل نظام “إدارة أوقات اللعب” رسائل تذكير موجهة للاعبين بهدف ضمان لعبهم بطريقة مستدامة ومتوازنة. ويمكّن النظام اللاعبين من التحكم في أسلوب حياتهم الرقمي أثناء ممارسة اللعبة على شبكة الإنترنت، وسيتعيّن على جميع اللاعبين تأكيد أعمارهم لتفعيل نظام “إدارة أوقات اللعب” عند تحديث اللعبة لنسخة 13.5، حيث ينبغي لللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما أن يحصلوا على استشارة من اللعبة قبل أن يتمكنوا من بدء اللعب.

كما يشمل النظام ميزة إشعار للاعبين الأصغر سنا بهدف مساعدتهم على مراقبة وإدارة الوقت الذي يمضونه في ممارسة اللعبة. وإذا بلغت فترة اللعب المتراكمة أربع إلى ست ساعات، سيتم إشعار اللاعبين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما بإجمالي الوقت الذي قضوه في ممارسة اللعبة. أما إذا زاد وقت اللعب على ست ساعات، فسيقوم النظام بتعليق اللعب مؤقتا، لتشجيع اللاعبين على أخذ فترة استراحة لا تقل عن 15 دقيقة لكل ساعتين قبل متابعة اللعب.

من جانبه قال هيرمان تشاو، مدير عمليات “ببجي موبايل” في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: “نسعى دائما لتوفير أفضل بيئة لعب للاعبين، ما يجعلنا إحدى أشهر الشركات المطورة لألعاب الموبايل في العالم. ونعد صحة لاعبينا من أهم أهدافنا ولهذا لدينا مبادرة مستمرة تشجع اللاعبين على ممارسة لعبة ببجي موبايل بتوازن”.

يذكر أنه يتم حاليا دراسة توسيع نطاق نظام “إدارة أوقات اللعب” لدول أخرى ومن المتوقع أن يتم إطلاقه في دول أخرى في المستقبل القريب، حيث تمت إضافة نظام “إدارة أوقات اللعب في كل من السعودية ولبنان وعُمان والأردن والجزائر وفلسطين والبحرين وليبيا والمغرب وتونس واليمن. وتشمل الدول التي تم تجربة النظام فيها في وقت سابق، الإمارات والكويت ومصر والسعودية والعراق، بحسب “الاقتصادية”.