«واتساب»: احذر رسالة ال 1000 جيجا

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بمناسبة مرور 10 أعوام على إطلاق تطبيق التراسل الفوري «واتساب»، تلقى عدد من المستخدمين رسالة تدعي تقديم 1000 جيجابايت من بيانات الإنترنت مجاناً كهدية. فيما أكد مسؤولوه أن الرسالة لا تمت بصلة للتطبيق، مشددين على أنها عرض وهمي يحتال به قراصنة الإنترنت مستغلين المناسبة. ويقول محتوى الرسالة: «يقدم واتساب إنترنت مجانياً بسعة 1000 جيجابايت!»، يرافقها رابط للنقر عليه للدخول في مزيد من التفاصيل. ويحذر خبراء التقنية من التجاوب مع هذه الرسالة، مؤكدين أن الرابط يبدو حقيقيا للوهلة الأولى لكنه يبدأ في نقل المستخدمة إلى جهات غير معلومة، تمثل تهديدا أمنيا بهدف سرقة المعلومات والبيانات الشخصية، وإقناع المستخدمين بمعلومات مزيفة هدفها الأساسي الاستيلاء على أرقام البطاقات الائتمانية