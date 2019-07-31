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تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية

تفاصيل الوظائف الشاغرة في الخدمات الطبية بوزارة الداخلية
http://almnatiq.net/?p=757368
المناطق_الرياض

أعلنت الإدارة العامة للخدمات الطبية بوزارة الداخلية عن طرح عدد من الوظائف الصحية للرجال والنساء في جميع مناطق المملكة.

وقالت أن الوظائف بمسميات : أخصائي أطفال – أخصائي جلدية – أخصائي باطنية – أخصائي أنف وأذن وحنجرة – أخصائي نساء وولادة – أخصائي طب أسرة – أخصائي عيون .

ويشترط اجتياز المقابلة الشخصية والتي سوف تحدد لاحقاً وسيتم استبعاد أي طلب غير مستوفي للشروط.

وعلى من تنطبق عليه الشروط إرفاق السيرة الذاتية وصورة من المؤهلات العلمية والعملية وصورة من إثبات الهوية وصورة من التصنيف المهني (الهيئة السعودية للتخصصات الصحية) على البريد الإلكتروني: [email protected]

وذلك اعتباراً من يوم الثلاثاء 27 / 11 / 1440 هـ ولمدة 5 أيام.

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