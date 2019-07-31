احدث الأخبار

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منطقة الجوف
 صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو
أبرز المواد
 أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري
أبرز المواد
 منع المدارس والجامعات من زيادة الرسوم الدراسية وطلب قيمة مضافة
أبرز المواد
 فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة
أبرز المواد
 أمريكا ستجدد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة ومعلومات مهمة عن استيلاء إيران على ناقلة النفط البريطانية
أبرز المواد
 وصول المعمر “أوهي عيدروس سمري” 130 عاما إلى مطار جدة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين
أبرز المواد
 أبرز 3 تهديدات لخصوصيتك على منصات التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 مقتل 34 مدنياً على الأقل في انفجار قنبلة بأفغانستان
أبرز المواد
الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية

أبرز المواد
أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منطقة الجوف
صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

أبرز المواد
أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

أبرز المواد

فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة

فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة
http://almnatiq.net/?p=757395
المناطق_وكالات

أكد عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، عزام الأحمد، الثلاثاء، أن حركة حماس تحاول إعادة الحكومة الموازية في قطاع غزة، والتنصل من اتفاق القاهرة للمصالحة بين الحركتين عام 2017.

وقال الأحمد، إن “حماس لا تريد انهاء الانقسام إطلاقاً، وتسعى إلى التخلي عن اتفاق القاهرة 2017، وتعمل على عودة الحكومة الموازية في غزة”، نافياً عقد أي لقاءات مع حركة حماس.

وأضاف أن رئيس الوزراء محمد اشتية لم يلتق بأي مسؤول في حماس منذ توليه منصبه، وأن جميع اللقاءات مع حركة حماس متوقفة منذ محاولة اغتيال رئيس الوزراء السابق رامي الحمد الله.

وأعادت حركة حماس، الثلاثاء، تفعيل جلسات وزاراتها الحكومية في قطاع غزة، وذلك عبر جلسة مداولات بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء التابع للحركة بمدينة غزة.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي، التابع لحماس، إنه عُقد بمقر الأمانة العامة لمجلس الوزراء في مدينة غزة جلسة المداولات الحكومية الدورية، وقد بدأت الجلسة باستعراض من وزارة الداخلية والأمن الوطني للوضع الأمني العام.

وأجرت مصر جولة من اللقاءات بين قطاع غزة ورام الله، التقت خلالها الرئيس الفلسطيني وقيادة حركة حماس، لمحاولة تحريك ملف المصالحة الفلسطينية، إلا أن هذه الجهود لم تكلل بالنجاح.

روابط ذات صلة

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية
صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو
أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*