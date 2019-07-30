أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

المناطق_محمد الحسن

تعمل أمانة منطقة الجوف والبلديات التابعة على تهيئة المتنزهات والحدائق والساحات البلدية بجميع الخدمات المتميزة استعدادا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك لُتلبي احتياجات الأسر من المواطنين والمواطنات والزائرين من خلال الحدائق والساحات وملاعب الشباب في أحياء منطقة الجوف، بما يتناسب مع تطلعات الزائرين ومرتاديها.

وأكد أمين منطقة الجوف المهندس عاطف بن محمد الشرعان على تقديم أفضل الخدمات لأهالي وزوار منطقة الجوف ومحافظاتها خلال فترة العيد السعيد ،مشددا على جميع البلديات التابعة بتكثيف الرقابة وأعمال النظافة في الطرق والميادين ، وتهيئة كافة الحدائق والمنتزهات لاستقبال الزوار خلال عيد الأضحى المبارك .

ودعت أمانة منطقة الجوف جميع المواطنين والمقيمين إلى التواصل مع الأمانة في حال وجود أي ملاحظات تتعلق بصحة البيئة والخدمات الأخرى ،التي تقدمها الأمانة من خلال البلديات التابعة والإبلاغ عبر هاتف البلاغات 940 لاستلام البلاغات والشكاوي ومعالجتها.