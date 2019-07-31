أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

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استقر سعر أوقية الذهب الفوري اليوم، عند 1431.07 دولاراً أمريكياً .

وزاد الذهب في العقود الأمريكية الآجلة بنسبة 0.1 % إلى 1442.90 دولاراً أمريكياً وذلك على خلفية ترقب المستثمرين لنتيجة اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي الأمريكي) اليوم ، مع توقع قيامه بتخفيض أسعار الفائدة المصرفية للمرة الأولى منذ حوالي 10 أعوام، فضلاً عن تباطؤ النمو الاقتصادي الأمريكي وضعف معدل التضخم الاقتصادي.

وفيما يختص بالمعادن النفيسة الأخرى انخفض سعر أوقية الفضة اليوم في التعاملات الفورية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 16.50 دولاراً أمريكياً .