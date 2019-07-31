صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

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رفض ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، طلب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لقاءه، قائلا إن “وقت اللقاء لم يحن بعد”، بحسب صحيفة “إيلاف”.

ونقلت الصحيفة أمس الثلاثاء عن مصدر وصفته بـ”الكبير” قوله إن نتنياهو أرسل مؤخرا موفدا خاصا يرافقه 3 أمنيين إلى البحرين، بحجة إطلاع المسؤولين البحرينيين على أمر أمني خطر.

وأضاف المصدر أنه خلال اللقاء اقترح الموفد الإسرائيلي على ملك البحرين استقبال نتنياهو في المنامة خلال أغسطس المقبل، لبحث مسائل أمنية ذات اهتمام مشترك، لكنه رفض قائلا، إن “وقت اللقاء لم يحن بعد”.

وتابع المصدر: “أراد نتنياهو الاستفادة من اللقاء بملك البحرين، لو تم، في حملته الانتخابية عشية الانتخابات البرلمانية المقررة في 17 سبتمبر المقبل”.

وأشارت “إيلاف” إلى أن مساعد نتنياهو رفض التطرق إلى هذا الخبر، قائلا إن رئيس وزراء إسرائيل لا يعلق على مثل هذه الأخبار.