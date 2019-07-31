احدث الأخبار

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية
أبرز المواد
 أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك
منطقة الجوف
 صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو
أبرز المواد
 أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري
أبرز المواد
 منع المدارس والجامعات من زيادة الرسوم الدراسية وطلب قيمة مضافة
أبرز المواد
 فتح: حماس تنشئ حكومة موازية في غزة
أبرز المواد
 أمريكا ستجدد إعفاء 5 برامج نووية إيرانية من العقوبات
أبرز المواد
 تفاصيل جديدة ومعلومات مهمة عن استيلاء إيران على ناقلة النفط البريطانية
أبرز المواد
 وصول المعمر “أوهي عيدروس سمري” 130 عاما إلى مطار جدة ضمن برنامج ضيوف خادم الحرمين
أبرز المواد
 أبرز 3 تهديدات لخصوصيتك على منصات التواصل الاجتماعي
أبرز المواد
 مقتل 34 مدنياً على الأقل في انفجار قنبلة بأفغانستان
أبرز المواد
الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية

أبرز المواد
أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

أمانة الجوف تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك

منطقة الجوف
صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

أبرز المواد
أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

أبرز المواد

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية

الجيش الليبي: الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية
http://almnatiq.net/?p=757414
المناطق - وكالات

قال الناطق باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، مساء الثلاثاء، إن الميليشيات الليبية قناع للتدخلات التركية القطرية في ليبيا.
وأوضح المسماري خلال لقاء خاص على “سكاي نيوز عربية” أن المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش بين عناصر في تنظيم “القاعدة” الإرهابي وقطر وتركيا، ثبت للعالم تورط قطر وتركيا في زعزعة الاستقرار داخل البلاد.

وأضاف: “المكالمات الهاتفية التي رصدها الجيش لليبي تثبت للعالم ما قلناه في السنوات الماضية أن أنصار الشريعة وكتائب أبو سليم وبقايا تنظيم القاعدة وتنظيم الإخوان الإرهابي ما هي إلا أقنعة لتدخل أجنبي في ليبيا تمثله قطر وتركيا ودول أخرى”.

وذكر الناطق باسم الجيش الوطني الليبي “واضح جدا على ما يبدوا أن ضربات قوتنا المسلحة للقاعدة الجوية في مصراته وتدمير قاعدة الطائرات التركية المسيرة أزعجتهم كثيرا وأثرت فيهم تأثيرا سلببا”.

وأشار المسماري إلى “هناك محاولة لهذه الجماعات الإرهابية برد الاعتبار بالتخطيط لضربة مضادة بمعونة مباشرة من تميم وأردوغان”، في إشارة إلى أمير قطر والرئيس التركي وفق تعبيره.

وبحسب تحليل المكالمات، قال المسماري: “ستكون هناك منظومات دفاع جوي تركية أعتقد أوعن طريق الجيش التركي، سيتم استرادها بالأموال القطرية”.

روابط ذات صلة

صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو

صحيفة: ملك البحرين رفض استقبال نتنياهو
أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية

أسعار الذهب تستقر على خلفية ترقب لخفض أسعار الفائدة المصرفية الأمريكية
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الاتحاد السويسري

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*