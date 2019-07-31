رئيس هيئة الطيران : جدولة رحلات حجاج مبادرة طريق مكة في 5 دول لخدمتهم على نحو أفضل

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تشارك الهيئة العامة للطيران المدني بفعالية مع الجهات الحكومية في مبادرة طريق مكة التي تشرف عليها وزارة الداخلية بهدف تيسير إجراءات سفر حجاج بيت الله الحرام لهذا العام في خمس دول هي : ماليزيا، باكستان، إندونيسيا، بنجلاديش، تونس.

وأوضح معالي رئيس هيئة الطيران عبدالهادي بن أحمد المنصوري في تصريح لوكالة الأنباء السعودية أن الهيئة جهزت صالة مخصصة لاستقبال الحجاج القادمين من الدول المستفيدة من المبادرة في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، بالإضافة إلى جدولة الرحلات المخصصة للمبادرة والعمل على توزيع أوقات الرحلات على أيام عمل المبادرة لخدمة ضيوف الرحمن على نحو أفصل.

وقال معاليه : إن مبادرة طريق مكة تعكس اهتمام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بالخدمات التي يتم تقديمها لضيوف الرحمن والارتقاء بها في مختلف المجالات ويدعم ذلك التوجه الكريم ما انبثقت عنه رؤية المملكة 2030 من مبادرات تسير ضمنها مبادرة طريق مكة .

وأضاف أن الحجاج الذين يصلون إلى المملكة ضمن مبادرة طريق مكة عبر مجمّع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة لأداء مناسك حج هذا العام 1440هـ يحظون بالرعاية والاهتمام من قبل المسؤولين عن المبادرة حيث يستقبلون أجمل استقبال، ويجري إيصالهم بسلاسة إلى مقر الحافلات التي تنقل إلى إسكانهم دون مشقة.

وأكد معاليه جاهزية صالات الحج في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز بالمدينة المنورة، وتوفر الإمكانيات التي تساعد على انسيابية مرور الحجاج وذهابهم بمجرد وصولهم إلى أرض المطار إلى حافلاتهم في وقت قياسي.