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تأجيل محاكمة البشير بسبب “الظروف”

تأجيل محاكمة البشير بسبب “الظروف”
http://almnatiq.net/?p=757433
المناطق - وكالات

أعلن القضاء السوادني، يوم الأربعاء، تأجيل جلسة محاكمة الرئيس المعزول، عمر البشير، بسبب حالته النفسية عقب وفاة والدته، والظروف الأمنية في البلاد.

وتقدمت هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول بطلب إلى المحكمة لأجل تأجيل جلسات المحاكمة من 15 أغسطس إلى 17 من الشهر نفسه، وهو ما وافقت عليه المحكمة.

وفي وقت سابق، قامت السلطات المختصة من الشرطة والقوات المسلحة وجهاز الأمن في السودان، بتفتيش منزل البشير و عثرت على 7 ملايين يورو و350 ألف دولار بالاضافة إلى 5 مليار جنيه سوداني.

وسمحت السلطات السودانية للبشير المحبوس بسجن كوبر وأيضا لشقيقه عبدالله المتهم في قضايا فساد عدة بحضور مراسم الجنازة، التي أجريت عند حوالي الثانية عشر من منتصف ليل الاثنين.

وعزل الجيش السوداني، البشير في 11 أبريل الماضي، بعد احتجاجات شعبية متواصلة لأكثر من 5 أشهر.

وقال أحد أقارب البشير إن الكثير من أهله لم يتمكنوا من تقديم العزاء له، حيث كان محاطا بإجراءات أمنية مشددة ولم يمكث سوى بضع دقائق بعد اكتمال مراسم الدفن، حيث تمت إعادته إلى محبسه في سجن كوبر بضاحية الخرطوم بحري الواقعة شمالي العاصمة الخرطوم.

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