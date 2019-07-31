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محافظ “مؤسسة الحبوب” يتأكد من جاهزية الفروع وشركات المطاحن بمكة المكرمة

محافظ “مؤسسة الحبوب” يتأكد من جاهزية الفروع وشركات المطاحن بمكة المكرمة

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محافظ “مؤسسة الحبوب” يتأكد من جاهزية الفروع وشركات المطاحن بمكة المكرمة

محافظ “مؤسسة الحبوب” يتأكد من جاهزية الفروع وشركات المطاحن بمكة المكرمة
http://almnatiq.net/?p=757457
المناطق - الرياض

تفقد محافظ المؤسسة العامة للحبوب رئيس مجلس إدارة شركات المطاحن بالمملكة المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس خلال زيارته لفروع المؤسسة وشركات المطاحن بمنطقة مكة المكرمة الاستعدادات وجاهزية الفروع بمحافظتي جدة والجموم لخدمة ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، واطلع على الخطط التشغيلية المعتمدة لموسم الحج والتأكد من توفير كافة احتياجات السوق من مادة القمح والدقيق لضمان توفير الخبز ومنتجات الدقيق الأخرى لحجاج بيت الله الحرام.
واستمع خلال الزيارة لشرح مفصل من المسؤولين بالمؤسسة وشركتي المطاحن الأولى والثالثة عن حجم مخزونات القمح والطاقات الإنتاجية للمطاحن وحصص الدقيق المخصصة للعملاء، وفي هذا الشأن أوضح مدراء فرعي المؤسسة بجدة والجموم عن استعدادات الفرعين لتزويد شركات المطاحن بالكميات التي يحتاجونها من القمح حيث يتم تدعيم مخزونات القمح بالفرعين بكميات إضافية استعداداً لموسمي رمضان والحج من كل عام، فيما أوضح الرؤساء التنفيذيين لشركات المطاحن، أنه في اطار الاستعدادات والتي بدأت منذ وقت مبكر فقد أتيحت للعملاء زيادة تصل إلى20% على حصصهم المقررة مع الالتزام بتلبية أي طلبات إضافية وبصورة مباشرة، وفيما يتعلق بمخزونات الدقيق الاحتياطية فتبلغ حالياً على مستوى فرعي الشركتين بمنطقة مكة المكرمة في حدود (800 ألف كيس) والتي تعادل احتياجات الاستهلاك لمدة أسبوعين ويمكن ضخها في أي وقت، هذا خلاف لإنتاج المطاحن اليومي بالفرعين والذي يغطي حاجة السوق كاملة.
من جانبه حث المهندس الفارس الجميع على تكريس الجهود ومضاعفتها لرفع مستوى الجاهزية لخدمة ضيوف الرحمن، مؤكداً على أهمية الدور الذي تقوم به فروع المؤسسة العامة للحبوب وفروع شركات المطاحن بالمملكة لتوفير مادة الدقيق الحيوية والهامة لحجاج بيت الله الحرام، وقد رافق معاليه في هذه الزيارة نائب المحافظ لشؤون الفروع الأستاذ صالح بن عبدالله السحيباني.

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