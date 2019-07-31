مهرجان الورد والفاكهة ينقل الفعاليات للمرضى المنومين بمستشفيات تبوك

المناطق - تبوك :

نظم مهرجان الورد والفاكهة في نسخته السابعة المقام تحت مظلة مجلس التنمية السياحي بمنطقة تبوك ، وبمشاركة صحة تبوك فعاليات ترفيهية للمرضى والمصابين المنومين بمستشفى الملك خالد و مستشفى الولادة والأطفال و ذويهم المرافقين لهم ، و تأتي هذه الخطوة الإنسانية في إطار خطة مجلس التنمية السياحي بالمنطقة في نقل الفعاليات الترفيهية للفئات التي لا تستطيع الحضور لمقر المهرجان المقام في منتزه الأمير فهد بن سلطان بسبب ظروفهم الصحية .

وأعرب مدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك الدكتور غرم الله الغامدي، عن خالص الشكر و التقدير لمجلس التنمية السياحي الذي يرأسه صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان ، على هذه اللفتة الإنسانية الغير مستغربة و التي تؤكد مدى الاهتمام بتلك الفئة الغالية على قلوبنا.

وقدم مدير عام فرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بمنطقة تبوك أمين مجلس التنمية السياحي الدكتور مبروك الشليبي شكره وتقديره لمدير الشؤون الصحية بمنطقة تبوك على كافة التسهيلات المقدمة من إدارته و التي ساهمت في نجاح الفعاليات في أروقة المستشفيات ، مبيناً أن المبادرة نقلت المرضى بشكل عام و الأطفال بشكل خاص إلى عالم من الفرح و البهجة، كما أكد على أن إقامة مثل تلك الفعاليات تؤكد على حرص مجلس التنمية بمنطقة تبوك بمشاركت الجميع والمساهمة في إدخال الفرحه والسرور في نفوسهم.