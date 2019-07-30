هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تلتقى بوفد من الخدمة المدنية

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استقبل مدير عام فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة القصيم الشيخ صالح بن علي العميرة، مدير عام فرع وزارة الخدمة المدنية بمنطقة القصيم الأستاذ خالد العويس.

وجرى خلال اللقاء استعراض ملامح الاستراتيجية الجديدة للوزارة والبرامج الإلكترونية لتمكين الجهات الحكومية من العمل عليها.

إثر ذلك قدم ممثلوا وزارة الخدمة المدنية شرحاً للأنظمة المتعلقة بلائحة الموارد البشرية الجديدة.

وحضر اللقاء عدد من رؤساء الهيئات والمراكز ومدراء الإدارات والأقسام بالفرع.

واطلع الحضور على كيفية العمل على برنامج بياناتي المختص بموظفي المؤسسات الحكومية.

من جانبه أشاد مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة القصيم بهذه الزيارة التي تدل على تعاون وزارة الخدمة المدنية مع أجهزة الدولة لتقديم أرقى الخدمات ولتسهيل ما يحتاجه الموظف خلال مسيرته الوظيفية.