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فاعلات خير يسهمن في إطلاق 7 من سجناء الديون بجازان

فاعلات خير يسهمن في إطلاق 7 من سجناء الديون بجازان

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هيئة الأمر بالمعروف بالقصيم تلتقى بوفد من الخدمة المدنية

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فاعلات خير يسهمن في إطلاق 7 من سجناء الديون بجازان

فاعلات خير يسهمن في إطلاق 7 من سجناء الديون بجازان
http://almnatiq.net/?p=757462
جازان -فضه عطيف

بمبادرة من بعض فاعلات الخير في مدينة جدة ، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان في تفريج كربة سبعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في السجن العام بمدينة جازان وسجون محافظتي ضمد والدرب بموجب قرارات حبس نهائية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها . وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة ، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع إحدى الشخصيات النسائية الفاعلة في مجال العمل التطوعي في محافظة جدة والتي تولت التنسيق مع المتبرعات وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد المديونيات المترتبة بحقهم بقيمة إجمالية مائتي ألف ريال ، مما أسهم في إستكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم اليوم الاربعاء لقضاء عيد الأضحى المبارك مع أسرهم . وأعرب زعلة عن خالص الشكر والتقدير بإسمه ونيابة عن أعضاء وعضوات اللجنة لفاعلات الخير على تفاعلهن وتجاوبهن العاجل مع دعوة اللجنة لإنهاء معاناة هؤلاء النزلاء.

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