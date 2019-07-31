أمير القصيم يستقبل مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة ويتسلم تقرير مسابقة مهارات

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التقى صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز أمير منطقة القصيم في مكتبه بمقر الإمارة بمدينة بريدة اليوم, مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد بن صالح المذن يرافقه عدد من قيادات التدريب التقني والمهني الذين قدموا للسلام على سموه وتسليمه تقرير مسابقة المهارات التي استضافتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة.

وتسلم سموه في مستهل اللقاء تقرير مسابقة المهارات الوطنية للبنين والبنات تحت سن 23 سنة التي نظمتها المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، واستمع سموه لشرح من مدير عام التدريب التقني والمهني محمد المذن، الذي أوضح أن المسابقة ترشح لها 573 من الطلاب والطالبات، تم قبول 176 منهم للمنافسة على 12 مهارة منها 9 مهارات للطلاب و3 مهارات للطالبات، وتأهل 26 طالباً و9 طالبات من المنطقة للتصفيات على مستوى المملكة.

وثمن سمو أمير منطقة القصيم الجهود التي تبذلها المؤسسة العامة لتدريب التقني والمهني بتأهيل الشباب السعودي في المجالات التقنية والصناعية وتنمية مواردها البشرية لتلبية احتياجات سوق العمل وذلك لتحقيق التنمية المستدامة، مؤكداً أهمية مثل هذه المسابقة الوطنية لتفعيل المهارات المهنية والتقنية لدى أبناء وبنات الوطن كافة، للإسهام في نشر المهارة التقنية وتشجع الشباب والفتيات على اكتسابها واكتشاف مهاراتهم وتشجيعهم على الابتكار والإبداع.

من جانبه، رفع مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة محمد المذن وافر الشكر والتقدير لسمو أمير القصيم على تلقاه المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة من دعم ومتابعة واهتمام.