تعليم عنيزة يكرم عددًا من أهالي حي “الوفاء” لتعاونهم خلال برامج التدريب الصيفي

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في بادرة تحمل في طياتها معاني الوفاء والتقدير، كرم قسم التدريب والابتعاث “بنين” بإدارة التعليم بمحافظة عنيزة، عددًا من أهالي حي “الوفاء” من جيران مقر التدريب الصيفي بمدرسة الشيخ ابن سعدي، وذلك لتعاونهم مع برامج التطوير المهني التعليمي الصيفية للعام ١٤٤٠هـ التي تم تقديمها لشاغلي الوظائف التعليمية، وامتثالا لوصية المصطفى صلى الله عليه وسلم بالجار، حيث قدم سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية الأستاذ عبدالرحمن المذن، هدايا عينية تحمل معاني التقدير والشكر لعدد من أهالي الحي، بحضور رئيس قسم التدريب والابتعاث “بنين” عبدالله الجطيلي.

حيث استفاد بعض المتدربين من مواقف وممرات الحي، وذلك طيلة فترة تنفيذ البرامج والتي امتدت لشهر كامل، كما تم تكريم إمام ومؤذن جامع الفهد على تعاونهما في تقديم خدمات الجامع للمدربين والمتدربين على حد سواء.

وعبر سعادة مساعد مدير التعليم للشؤون المدرسية “المذن” نيابة عن أسرة التعليم بالإدارة عن جزيل شكره لكافة أهالي الحي على تعاونهم البناء والمثمر في سبيل تطوير العملية التعليمية، مشيدا بوعيهم وتعاونهم طيلة فترة إقامة البرامج التي تهدف لتطوير المعلمين، ومؤكدا بأن تفاعلهم يدل على وعيهم وإيمانهم بأهمية التعليم.

ومن جانبه، قدم عطالله الجروان، أحد سكان الحي، الشكر لإدارة تعليم عنيزة نيابة عن أهالي الحي على بادرتهم التي تحمل معاني الوفاء والتقدير، مؤكدا أن ما قدمه أهالي الحي هو أقل ما يمكن تقديمه لرجال التعليم نظرا لأهميتهم ودورهم في المجتمع.

هذا، وقد استفاد من هذه البرامج التي اعتمدت وزارة التعليم، ممثلة بالمركز الوطني للتطوير المهني التعليم، إقامتها في مراكز التدريب الصيفية بإدارة التعليم أكثر من 4000 من شاغلي الوظائف التعليمية، بهدف استثمار فترة الإجازة الصيفية، وذلك من خلال 154 برنامجًا تطويريًا نوعيًا بما يتوافق مع احتياجات المعلمين وتخصصاتهم.