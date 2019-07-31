سمو ‎الأمير محمد بن ناصر يشيد ببعثة جامعة جازان لخدمة الحجاج

جازان _ فضة عطيف

وجه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان شكره وتقديره لجامعة جازان على جهودها في دعم وتنمية العمل التطوعي لدى طلبتها لخدمة الدين والوطن‪.‬

وأثنى سموه على مشاركة ومساهمة الجامعة في موسم حج هذا العام 1440 عبر تجهيزها لبعثة طبية وكشفية متكاملة لمساندة الجهود الحكومية المكلفة بتوفير الخدمات الصحية لحجاج بيت الله الحرام‪.‬

وقال سموه؛ إن استثمار الجامعة لطاقات الشباب في مثل هذه المناسبات المهمة والعظيمة يعد تجسيدا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بتكاتف كل الجهود لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، مضيفا سموه أن مشاركة أبنائنا الطلاب يعد فرصة للتدريب المهني وللتعرف على ماتقدمه الدولة من جهود جليلة في عمارة المشاعر المقدسة‪.‬

يذكر أن جامعة جازان تشارك لأول مرة ببعثة طبية لموسم الحج تتمثل في عيادات متنقلة للفحص السريري للنساء والرجال، تتضمن وحدات للأشعة والمختبر، تتضمن تقديم عدد من الخدمات العلاجية كعلاج الأمراض المزمنة وعلاج الكسور والجروح، إلى جانب خدمات الرعاية الأولية‪.‬

وتتكون البعثة من 50 فردا من الأطباء، وأطباء الامتياز، والممارسين الصحيين إلى جانب 30 طالبا من الكشافة وطاقم إداري‪.