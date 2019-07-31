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الأمير سعود بن نايف يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

الأمير سعود بن نايف يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

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لتيسير أمور المستفيدين ..

الأمير سعود بن نايف يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك

الأمير سعود بن نايف يوجه الجهات المعنية بمواصلة العمل خلال فترة إجازة عيد الأضحى المبارك
http://almnatiq.net/?p=757493
المناطق _ فهد المريخي
وجه صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، الإدارات المعنية في ديوان الإمارة، والمحافظات والمراكز التابعة لها، بالعمل خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وتيسير شؤون المواطنين والمقيمين.
وأوضح المتحدث الرسمي بإمارة المنطقة الشرقية أحمد بن عبدالكريم العباسي أن توجيه سموه يحفظه الله شمل كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة، والجهات المعنية بتيسير شؤون الحجاج في المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتأكد من تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن أثناء مرورهم بالمنطقة الشرقية، مشيراً إلى أن توجيه سمو أمير المنطقة الشرقية يأتي إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهم الله- الذين يحرصون على تيسير شؤون المواطنين والمقيمين، دون تأخير وبالمستوى المرضي.
كما وجه سموه -يحفظه الله- بأن تكون الفعاليات المقامة احتفالاً بعيد الأضحى المبارك تتناسب مع هوية المنطقة، وتسهم في إضفاء البهجة والفرح على سكان وزائري المنطقة الشرقية، وتوفير كافة الخدمات لقاصدي الأماكن السياحية بالمنطقة، وبذل كل الجهود لاستمتاعهم وراحتهم، وتكثيف الجهود التوعوية لضمان أمنهم وسلامتهم.

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