خلال استقباله للفريق العمرو صباح اليوم أمير منطقة المدينة المنورة يطلع على استعدادات الدفاع المدني لموسم حج 1440هـ

المدينة المنورة _ عادل الزهراني

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة المدينة المنورة، صباح اليوم الأربعاء بمكتبه معالي مديرعام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، واطلع سموه على آخر استعدادات الدفاع المدني لموسم حج 1440هـ وفقاً للخطة العامة للطوارئ والتي اعتمدها سمو وزير الداخلية والهادفة لحماية ضيوف الرحمن من المخاطر

بدوره، ثمن الفريق العمرو ما يقدمه سموه من دعم واهتمام بدورالدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة لأداء مهامه خلال موسم الحج، مقدما لسموه عرضاً لخطة مديرية الدفاع المدني بالمنطقة، شملت على آخر استعدادات قوات الدفاع المدني للحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن.

كما وقف الفريق العمرو خلال زيارته مركز الدفاع المدني بالحرم النبوي الشريف، على سير العمل بكافة إدارات الدفاع المدني بالمنطقة بهدف توفير السلامة لحجاج هذا العام وحمايتهم من المخاطر، معرباً عن ثقته في قدرات رجال الدفاع المدني بالمدينة المنورة واستشعارهم للمسؤولية المنوطة بهم.

ورعى معاليه توقيع مذكرة التفاهم بين مديرية الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة وجامعة طيبة، والتي تهدف إلى نشر التوعوية الوقائية بين طلاب الجامعة واعضاء هيئة التدريس للمساهمة في تحقيق أعلى درجات السلامة من المخاطر.

من جهته، أكد مدير الدفاع المدني بمنطقة المدينة المنورة اللواء عبدالرحمن الحربي جاهزية قوات الدفاع المدني بالمدينة المنورة لموسم حج 1440هـ، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لخدمة زوار ‏المسجد النبوي الشريف، وتوفير سبل الأمن والسلامة والحماية لهم، وإزالة مسببات المخاطر والحوادث، مشيراً إلى حرص الدفاع المدني على نشر السلامة الوقائية بين الحجاج منذ لحظة قدومهم إلى المدينة المنورة وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم.