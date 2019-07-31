الكشافة السعودية تُكرم سمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله

الرياض _ مبارك الدوسري

كرم نائب رئيس جمعية الكشافة العربية السعودية الدكتور عبدالله بن سليمان الفهد، يوم أمس صاحبة السمو الأميرة سما بنت فيصل بن عبدالله عضوة الصندوق الكشفي العالمي

، تقديراً لدعمها المعنوي واللوجستي للوفد الكشفي السعودي ، المُشارك حالياً بالجامبوري الكشفي العالمي ، والمقام

في محمية سوميت بيكتل في ولاية فرجينيا الغربية بالولايات المتحدة الأمريكية ، ويستمر حتى الثاني من شهر أغسطس ، بمشاركة 45000 شاب من جميع أنحاء العالم يمثلون أكثر من 150 جمعية وهيئة واتحاد كشفي أعضاء بالمنظمة الكشفية العالمية .

وعبر نائب رئيس الجمعية خلال التكريم بمقر الوفد الكشفي السعودي بالجامبوري عن شكره وتفديره لسموها

على حضورها الفاعل والمؤثر مع وفد المملكة بالتشارك مع جميع المشاركين من مختلف قطاعات الجمعية ، مما كان له طيب الأثر في الحضور المؤثر واللافت للكشافة السعودية في هذا الجامبوري.