أمير الشرقية يرعى تدشين الأكاديمية السعودية لفنون الطهي “زادك” .. نوفمبر المقبل

المناطق _ فهد المريخي

يرعى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- أمير المنطقة الشرقية، تدشين الأكاديمية السعودية لتعليم فنون الطهي “زادك” وذلك في نوفمبر المقبل بمشيئة الله.

وأوضحت مؤسس ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الأستاذة رانيا معلا، أن تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز –يحفظه الله- برعاية تدشين الأكاديمية، هي لفتة كريمة من سموه، تؤكد دعمه للشباب و الشابات، وحرصه على دعم كافة المشروعات التي تسهم في تنمينهم، وتحفيزهم لدخول المجالات التي تسهم في تطوير قدراتهم، مضيفةً أن زادك هي الأكاديمية غير الربحية الأولى من نوعها على مستوى الشرق الأوسط، والتي تهتم بتعليم فنون الطهي وإعداد الأكل الصحي، بالاعتماد على المنتجات المحلية وتشجيع المزارعين عبر تطبيق علامة “صفر كيلو متر”، وتضمين قائمة الطعام المنتجات المتاحة في الأسواق المحلية حول الأكاديمية، بالإضافة لتطبيق مبدأ “صفر هدر” من خلال الاستفادة من المواد الغذائية التي يتعلم عليها الطلاب في إعداد الوجبات المختلفة، موضحةً أن “زادك” وقعت مؤخراً مذكرة شراكة مع الأكاديمية السويسرية للاستفادة من منهج الأكاديمية.

وأضافت معلا أن الأكاديمية تسعى لتدريب طهاة سعوديين، يعملون على نقل المطبخ السعودي الثري بتنوعه وقيمته الغذائية ليكون منافساً على المائدة العالمية، عبر البرامج التدريبية التي تقدمها الأكاديمية، مبينةً أن المملكة تزخر بمواهب في فنون الطهي، قادرة على المنافسة والابتكار، والإضافة إلى قائمة المطبخ السعودي، مشيرةً إلى أن “زادك” ستعمل على دعم هذه المواهب وتنميتها من خلال مختلف البرامج المقدمة، والمنح التعليمية التي يخطط لتقديمها.

تجدر الإشارة إلى أن أكاديمية زادك هي مشروع غير ربحي، يسعى لتأهيل عدد من الشباب والفتيات المحترفين في مجال الطهي، وتمكينهم من العمل في هذا المجال المهم في مجالات الفندقة واستثمارات قطاع الأغذية، وتسعى الأكاديمية التي تعمل من الظهران لأن تتوسع في مختلف مناطق المملكة، عبر خطة للتوسع والاستدامة المالية على مدى السنوات المقبلة.