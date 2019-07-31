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الهلال الأحمر السعودي يشارك في مهرجان الجوف حلوة 1440هـ

الهلال الأحمر السعودي يشارك في مهرجان الجوف حلوة 1440هـ

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الهلال الأحمر السعودي يشارك في مهرجان الجوف حلوة 1440هـ

الهلال الأحمر السعودي يشارك في مهرجان الجوف حلوة 1440هـ
http://almnatiq.net/?p=757531
الجوف _ محمد الحسن

شارك فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الجوف في مهرجان الجوف حلوة1440هـ، بعدد من الفرق الإسعافية التطوعية داخل ساحة حديقة النخيل و التي اقيم فيها المهرجان بهدف تقديم المساعدة للزوار و الضيوف ، و قياس العلامات الحيوية ن ومستوى السكر في الدم و الضغط ، بالإضافة إلى تقديم الإسعافات الأولية عند الحاجة لذلك .
وأوضح المتحدث الرسمي بفرع هيئة الهلال الأحمر بمنطقة الجوف حمدان بن مبارك الضويحي أن مشاركة الهلال الأحمر جاءت بتوجيه مدير عام الفرع فيصل بن حواس الشمري بقوة 18 فردًا من الجنسين تم تدريبهم و تجهيزهم بكافة الإمكانات المناسبة و التي تسهم في العمليات الإسعافية باحترافية ، و تقديم المساندة و الدعم في مثل هذه العمليات .
و بيّن الضويحي بأن الفرق المشاركة سعت من خلال مشاركتها بالتعريف بالمهارات الإسعافية اللازمة في العديد من الحالات ، بالإضافة إلى الإجابة عن استفسارات الزوار حول العمل التطوعي و الخدمات الإسعافية المقدمة من هيئة الهلال الأحمر السعودي ، مؤكدًا بأن مشاركة
الفرع في مثل هذه المهرجانات يعدّ أمرًا ضروريًا لتواجد العديد من الزوار و الضيوف ، مقدمًا شكره و تقديره لإدارة المهرجان على تعاونهم مع الفريق .

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