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أمير الجوف يزور حاجة عراقية تعرضت لذبحة قلبية
http://almnatiq.net/?p=757556
الجوف _ محمد الحسن

زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف اليوم , حاجة عراقية ترقد بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بمدينة سكاكا .
واطمأن سموه على صحة الحاجة العراقية ، كما استمع من مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الجوف الدكتور حسن بن علي الشهراني التفاصيل عن حالتها ، حيث تعرضت لذبحة قلبية ، أُدخلت على إثرها لمركز القلب وتم تركيب دعامة الشرايين التاجية، داعياً سموه الله لها
بالشفاء العاجل ، ووجه سمو أمير منطقة الجوف بتقديم أفضل الخدمات لها حتى تتمكن من مواصلة رحلتها والوصول إلى المشاعر المقدسة لإتمام حجها بكل يسر وسهولة .
وأعربت الحاجة العراقية عن شكرها لسمو أمير منطقة وجميع الجهات التي باشرت حالتها وقدمت لها العلاج اللازم والراحة التامة .

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