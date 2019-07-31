الهيئة الملكية بالجبيل تطور مهارات طلاب التدريب التعاوني في المقابلات الشخصية

المناطق _ عبدالله السعيدي

نفذت الهيئة الملكية بالجبيل ممثلة بقطاع الموارد البشرية صباح أمس الثلاثاء ورشة عمل ” مهارات إعداد السيرة الذاتية واجتياز المقابلة الشخصية ” لطلاب التدريب التعاوني بمختلف إدارات الهيئة الملكية بالجبيل وذلك بالنادي البحري في مدينة الجبيل الصناعية.

حيث تناولت الورشة التي قدمها الأستاذ المنذر السنيدي من إدارة تخطيط القوى العاملة والتوظيف مناقشة المهارات الخاصة في إعداد السيرة الذاتية واهم النقاط المتعلقة بها والتي يتطلب التركيز عليها في بناء وإعداد السيرة الذاتية للباحثين عن العمل، إضافة إلى العوامل التي تساعد في اجتياز المقابلة الشخصية.

من جانبه وضح رئيس قسم تطوير القوى العاملة الأستاذ مالك الغامدي أن تقديم هذه الورشة هي أحد مبادرات إدارة تطوير الموارد البشرية وذلك لتهيئة طلاب التدريب التعاوني لسوق العمل من خلال التعرف على أهم العوامل التي تساعد في إعداد السيرة الذاتية للباحثين عن العمل إضافة إلى المهارات الأساسية التي تساعد في اجتياز المقابلة الشخصية.

وأفاد الطالب المتدرب من جامعة الامام عبدالرحمن بن فيصل بمدينة الدمام والذي ينتمي إلى كلية الهندسة بتخصص بناء وتشييد عبدالكريم البلالي والذي يقضي تدريبه التعاوني بقطاع الشؤون الفنية ” أن هذا التدريب قدم له الكثير والكثير من الفائدة خلال عمله الميداني بالهيئة الملكية بالجبيل حيث طبق المعلومات المعرفية التي اكتسبها خلال حياته الأكاديمية في الواقع بحياته المهنية وذلك من خلال عمله بالمشاريع التي تشرف عليها الإدارة.

كما عبر الطالب محمد باحسين من كلية الجبيل الصناعية والجاري تطبيقه بإدارة العقود والمشتريات أنه استفاد العديد من النقاط أبرزها الثقة بالنفس وكيفية إعداد وتنظيم السيرة الذاتية وكيفية جذب الشركة المقدم عليها في الترشيح للوظيفة من بين جميع المتقدمين على الوظيفة.

الجدير بالذكر أن الهيئة الملكية بالجبيل تولي جانب التدريب التعاوني اهتمام بالغاً من خلال التعاون مع الجامعات والكليات بالمنطقة لاستقبال طلابها سنوياً وتوزيعهم على الإدارات إسهاماً منها في تعزيز الوعي والثقافة لدى المتدرب بجوانب وواقع الحياة المهنية.