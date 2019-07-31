رئيس بلدية الخفجي يتفقد مشاريع السفلتة بالمحافظة والمشاريع التنموية

الخفجي - سطام الفروان

تفقد رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني يرافقه مدير الشؤون الفنية المهندس خالد بن نايف الزوميل, والمشرف على مشاريع الصيانة الأستاذ صغير بن سالم العنزي ومدير العلاقات العامة الأستاذ صالح بن سفاح الحربي مؤخرا، مشاريع السفلتة والتي تنفذها البلدية بالمحافظة، وذلك للاطلاع على أخر المستجدات مشاريع السفلتة، والتأكد على سير العمل وعدم وجود أي عقبات تعيق سير المشاريع .

وأوضح رئيس بلدية محافظة الخفجي المهندس محمد بن حزام الحميداني بأن الجولة الميدانية التفقدية على المشاريع التي تنفذها البلدية حاليا بالمحافظة تسير بالشكل وفق ما تم التخطيط له مع التوجيه بتوفير أعلى معايير الجودة في التنفيذ وسيتم الاستفادة منها بأقرب وقت.

و شملت الجولة الوقوف على طريق الملك سلمان بن عبدالعزيز وطريق الملك سعود بن عبدالعزيز وطريق الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومشاريع التي يتم تنفيذها بالواجهة البحرية، حيث تم الاطلاع على سير العمل ونسبة الإنجاز وتفقد المشاريع بالمحافظة، وكذلك الاطلاع على حجم الإنجازات المحققة على أرض الواقع.

وأكد المهندس الحميداني إلى أهمية الزيارات الميدانية لمواقع المشاريع, حيث تعد أسلوباً من أساليب الإشراف الإداري وطريقة لمتابعة الأعمال على أرض الواقع مباشرة لتقييم الواقع الفعلي للأداء بين الحين والأخر.