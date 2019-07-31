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وزير الإعلام يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وزير الإعلام يلتقي وزير الخارجية الباكستاني
http://almnatiq.net/?p=757614

التقى معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، اليوم، في إطار الزيارة التي يقوم بها إلى باكستان معالي وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي.

واستعرض الجانبان خلال اللقاء الذي جرى بمقر وزارة الخارجية في إسلام آباد العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات.

وأكد معالي وزير الخارجية الباكستاني اهتمام بلاده بالعلاقات التاريخية والعريقة مع المملكة العربية السعودية، وأن البلدين يتمتعان بتوافق الرؤى حول القضايا الإقليمية والعالمية المهمة.

وأشاد معاليه بالزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع إلى باكستان، مشيراً إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للتنسيق بين المملكة وباكستان يعد خطوة مهمة نحو تعزيز التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي بين البلدين.

وأعرب وزير الخارجية الباكستاني عن شكره وتقديره للمملكة العربية السعودية على دعمها لباكستان في كل المحن والأوقات الصعبة.

من جانبه أكد معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي الشبانة أن المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله ـ تولي اهتماماً كبيراً لعلاقتها مع باكستان، وأنها حريصة على دعم باكستان وشعبها والوقوف معها لتكون دولة ناجحة ومستقرة.

حضر اللقاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف بن سعيد المالكي، والوفد المرافق لمعالي وزير الإعلام.

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