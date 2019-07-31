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٢٢ مدرسة تقود التحول الرقمي بتعليم المخواة

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المناطق-الباحة

أوصى اجتماع لجنة التحول الرقمي بتعليم المخواة بضرورة تكثيف التوعية الإعلامية للتعريف بالمبادرة ونشر مفاهيمها في أوساط المستهدفين بها وضرورة زيارة فريق من تعليم المخواة لبعض المدارس المنفذة للتجربة في مرحلتيها السابقتين ، إضافة إلى التأكيد على دور قادة المدارس المطبقة للمشروع في تبنيها وتفعيلها ، وعدم نقل المعلمين المكلفين بالتنسيق للمبادرة من مدارسهم أو ندبهم على أن تقوم الأقسام المعنية بالتحول الرقمي بمباشرة مهامها في التنسيق مع الجهات ذات العلاقة على مستوى الإدارة والوزارة للبدء في تنفيذ المبادرة .

وبحسب مدير التعليم رئيس لجنة التحول الرقمي بتعليم المخواة الأستاذ علي بن محمد الجالوق فإن عدد المدارس التي ستطبق المبادرة على مستوى تعليم المخواة بلغ ٢٢ مدرسة منها ( ١١مدرسة للبنين ومثلها للبنات ) .
ورفع “الجالوق” شكره لمعالي وزير التعليم
على موافقة الوزارة على تطبيق المبادرة على مستوى تعليم المخواة .

وأضاف هي خطوة نوعية لخلق بيئة تعليمية جديدة تعتمد التقنية في إيصال المعرفة إلى الطالب ، وتعمل على زيادة الحصيلة العلمية له، كما أنها تدعم تطوير قدرات المعلمين العلمية والتربوية .

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