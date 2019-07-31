الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج

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شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في وكالة التخطيط والتطوير- مركز البحوث والدراسات – بالبدء في إجراءات الدراسة المسماة بـ “العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ”، وتهدف هذه الدراسة إلى بناء تصور شامل عن فاعلية الوسائل التوعوية المستخدمة في إرشاد الحجاج والزوار وتوجيههم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك والشعائر.

وتعدّ هذه الوسائل من أحدث ما توصلت إليه التقنية اليوم في التعاملات الرقمية والذكية، وقد أنشأت الرئاسة عدداً من المراكز الرقمية في مكة والمدينة والمشاعر المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.

ومرت الدراسة بعدد من المراحل بدءًا من اختيار الموضوع من واقع طبيعة أعمال الرئاسة واختصاصاتها، ومن ثم تحرير مصطلحات البحث، ووضع أهدافه وتحديد حدوده الزمانية والمكانية والموضوعية، ويأتي تصميم الاستبانة وتحكيمها في مرحلة لاحقة باعتبارها أحد أهم أدوات جمع البيانات، والدراسة الآن في طور جمع البيانات من خلال طرح استبانة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية لاستطلاع آراء زوار المراكز التوعوية والتوجيهية من الحجاج والزوار، ولاستطلاع آراء أعضاء الهيئة العاملين في تقديم الخدمة التوعوية الذكية لضيوف الرحمن، وذلك من أجل جمع الآراء ووجهات النظر المعينة في تحسين الأداء والمحتوى في المواسم القادمة، وللتأكد من تحقيق أهداف الرئاسة الإستراتيجية في تقديم أفضل الخدمات وأجودها.

وقد لقي هذا الاستطلاع إقبالاً من الزوار لرغبتهم في إبداء مشاعر الفرح والسرور نظير ما يتلقونه من ابتسامة وطلاقة وجه وحسن استقبال وخدمة.

وتأتي الدراسة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.