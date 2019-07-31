احدث الأخبار

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج
أبرز المواد
 مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات
أبرز المواد
 ٢٢ مدرسة تقود التحول الرقمي بتعليم المخواة
منطقة الباحة
 “سكني”: اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 وزير الإعلام يلتقي وزير الخارجية الباكستاني
أبرز المواد
 اللواء اليحيى: نتابع عمل المنافذ ميدانياً عبر كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصال اللاسلكية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يحتفي بوزير الإعلام
أبرز المواد
 “السمح” لا يخلو من أجنحة مهرجان الفاكهة بطبرجل
منطقة الجوف
 رئيس بلدية الخفجي يتفقد مشاريع السفلتة بالمحافظة والمشاريع التنموية
المنطقة الشرقية
 فريق تقييم الحوادث في اليمن: التحالف لم يستهدف مدرسة الراعي أو منطقة سعوان في صنعاء
أبرز المواد
 الهيئة الملكية بالجبيل تطور مهارات طلاب التدريب التعاوني في المقابلات الشخصية
المنطقة الشرقية
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج

أبرز المواد
مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات

مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات

أبرز المواد
٢٢ مدرسة تقود التحول الرقمي بتعليم المخواة

٢٢ مدرسة تقود التحول الرقمي بتعليم المخواة

منطقة الباحة
“سكني”: اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

“سكني”: اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

أبرز المواد

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج
http://almnatiq.net/?p=757629
المناطق - واس

شرعت الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ممثلة في وكالة التخطيط والتطوير- مركز البحوث والدراسات – بالبدء في إجراءات الدراسة المسماة بـ “العوامل المؤثرة في فاعلية وسائل التوعية الحديثة المقدمة من الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في موسم حج 1440هـ”، وتهدف هذه الدراسة إلى بناء تصور شامل عن فاعلية الوسائل التوعوية المستخدمة في إرشاد الحجاج والزوار وتوجيههم باتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم في أداء المناسك والشعائر.
وتعدّ هذه الوسائل من أحدث ما توصلت إليه التقنية اليوم في التعاملات الرقمية والذكية، وقد أنشأت الرئاسة عدداً من المراكز الرقمية في مكة والمدينة والمشاعر المقدمة لخدمة ضيوف الرحمن.
ومرت الدراسة بعدد من المراحل بدءًا من اختيار الموضوع من واقع طبيعة أعمال الرئاسة واختصاصاتها، ومن ثم تحرير مصطلحات البحث، ووضع أهدافه وتحديد حدوده الزمانية والمكانية والموضوعية، ويأتي تصميم الاستبانة وتحكيمها في مرحلة لاحقة باعتبارها أحد أهم أدوات جمع البيانات، والدراسة الآن في طور جمع البيانات من خلال طرح استبانة إلكترونية باللغتين العربية والإنجليزية لاستطلاع آراء زوار المراكز التوعوية والتوجيهية من الحجاج والزوار، ولاستطلاع آراء أعضاء الهيئة العاملين في تقديم الخدمة التوعوية الذكية لضيوف الرحمن، وذلك من أجل جمع الآراء ووجهات النظر المعينة في تحسين الأداء والمحتوى في المواسم القادمة، وللتأكد من تحقيق أهداف الرئاسة الإستراتيجية في تقديم أفضل الخدمات وأجودها.
وقد لقي هذا الاستطلاع إقبالاً من الزوار لرغبتهم في إبداء مشاعر الفرح والسرور نظير ما يتلقونه من ابتسامة وطلاقة وجه وحسن استقبال وخدمة.
وتأتي الدراسة تنفيذاً لتوجيهات معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.

روابط ذات صلة

مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات

مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات
“سكني”: اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة

“سكني”: اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة
وزير الإعلام يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

وزير الإعلام يلتقي وزير الخارجية الباكستاني

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*