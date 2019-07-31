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لجنة مهرجان التمور بالباحة تعلن عن مسابقة أفضل“تصميم” لشعار المهرجان

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لجنة مهرجان التمور بالباحة تعلن عن مسابقة أفضل“تصميم” لشعار المهرجان

لجنة مهرجان التمور بالباحة تعلن عن مسابقة أفضل“تصميم” لشعار المهرجان
http://almnatiq.net/?p=757632
المناطق-الباحة

أعلنت لجنة مهرجان التمور الثالث بمنطقة الباحة والمقام بمحافظة العقيق لهذا العام 1440هـ، عن مسابقة تصميم أفضل شعار للمهرجان للعام الحالي، حيث سيتم منح الفائز جائزه قدرها 1500 ريال.
واشترطت لجنة المهرجان، بأن يكون الشعار معبراً عن شخصية المهرجان, وأن يتصف بالبساطه والإبداع والأناقه، وأن يتصف بإمكانية تنفيذه في جميع وسائل الإعلان وتضمينه (الدروع والميداليات والهدايا والتيشرتات) لمهرجان التمور الثالث.
كما اشترطت بأن لا يكون مقتبساً من أي شعار آخر تم تنفيذه على مستوى المنطقة أو المناطق الاخرى، وأن يكون قابلاً للتصغير والتكبير، ويكون واضحاً في أي استخدام للشعار.
وطلبت لجنة المهرجان أن يقدم التصميم مطبوعاً على ورق مقاس A4 ونسخه الكترونية، وان يقدم المصمم شرحاً تفسيرياً لمكونات الشعار ومدلولاته.
كما اختتمت شروطها بأنه يلزم الفائز بالجائزه أن يتنازل عن كافة الحقوق للشعار.
ودعا رئيس لجنة مهرجان التمور المهندس جمعان بن عبدالله الغامدي، بالراغبين بالمشاركه في الجائزه بإرسال الأعمال عبر البريد الإلكتروني [email protected] قبل تاريخ 1440/12/08 هـ.

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