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أمين جدة يعتمد عدد من المشاريع البلدية بمحافظة خليص

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أمين جدة يعتمد عدد من المشاريع البلدية بمحافظة خليص

أمين جدة يعتمد عدد من المشاريع البلدية بمحافظة خليص
http://almnatiq.net/?p=757635
المناطق - عادل الزهراني

‏اعتمد معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي عدد من المشاريعج التي سوف يتم تنفيذها بمحافظة خليص بعد أن قامت إدارة المشاريع وبمتابعة رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي بدراستها وطرحها منذ فترة وأهمها
مايلي :

ــ ‏ مشروع برنامج صيانة الحدائق والمزروعات وشبكات الري بمبلغ وقدره( ٢،٤٦٢،٣١٣ ريال ) ومدة العقد ٣ سنوات

‏ ـــ مشروع برنامج صيانة الملاعب بمبلغ وقدره( ١،٢٧٥،٨٠٢.٠٥ ريال ) ومدة العقد ٣ سنوات.

ــ مشروع برنامج صيانة الشوارع والأرصفة بمبلغ وقدره( ٣،١٨٩،٠٠٠ ريال ) ومدة العقد ٣ سنوات.

‏ ــ مشروع ردم المستنقعات بمبلغ وقدره( ٧٨٩،٠٠٠ ريال ) ومدة العقد ٣ سنوات.
وقد شكر رئيس البلدية المهندس عماد بن عيد الصبحي معالي أمين محافظة جدة الأستاذ صالح التركي على دعمه اللامحدود لمحافظة خليص ومتابعته المستمرة لتطوير المحافظة والشكر موصول لسعادة الوكيل الأمين لبلديات المحافظات المهندس سعيد القرني لإشرافه المباشر على أداء العمل البلدي وما يحقق رفاهية المواطن

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