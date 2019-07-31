احدث الأخبار

قتلى حوثيون بغارات للتحالف على الضالع وصعدة وعمران
أبرز المواد
 وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
أبرز المواد
 أمين جدة يعتمد عدد من المشاريع البلدية بمحافظة خليص
منطقة مكة المكرمة
 لجنة مهرجان التمور بالباحة تعلن عن مسابقة أفضل“تصميم” لشعار المهرجان
منطقة الباحة
 الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج
أبرز المواد
 مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات
أبرز المواد
 ٢٢ مدرسة تقود التحول الرقمي بتعليم المخواة
منطقة الباحة
 “سكني”: اكتمال حجز الأراضي المجانية في مخطط طريق الملك عبدالعزيز بالمدينة المنورة
أبرز المواد
 وزير الإعلام يلتقي وزير الخارجية الباكستاني
أبرز المواد
 اللواء اليحيى: نتابع عمل المنافذ ميدانياً عبر كاميرات المراقبة وأجهزة الاتصال اللاسلكية
أبرز المواد
 خادم الحرمين يتلقى في اتصال هاتفي عزاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
أبرز المواد
 سفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان يحتفي بوزير الإعلام
أبرز المواد
قتلى حوثيون بغارات للتحالف على الضالع وصعدة وعمران

قتلى حوثيون بغارات للتحالف على الضالع وصعدة وعمران

أبرز المواد
وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي

وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي

أبرز المواد
أمين جدة يعتمد عدد من المشاريع البلدية بمحافظة خليص

أمين جدة يعتمد عدد من المشاريع البلدية بمحافظة خليص

منطقة مكة المكرمة
لجنة مهرجان التمور بالباحة تعلن عن مسابقة أفضل“تصميم” لشعار المهرجان

لجنة مهرجان التمور بالباحة تعلن عن مسابقة أفضل“تصميم” لشعار المهرجان

منطقة الباحة

قتلى حوثيون بغارات للتحالف على الضالع وصعدة وعمران

قتلى حوثيون بغارات للتحالف على الضالع وصعدة وعمران
http://almnatiq.net/?p=757642
المناطق - الرياض

قتل عدد من مسلحي ميليشيات الحوثي الإيرانية، الأربعاء، في غارات شنتها طائرات تابعة لتحالف دعم الشرعية في اليمن على معاقل للمتمردين في مناطق عدة.

وذكرت مصادر في اليمن أن الغارات استهدف مواقع للمتمردين الحوثيين في كل من الضالع وصعدة وعمران شمالي اليمن. بحسب “”سكاي نيوز عربية””

وأفادت مصادر محلية يمنية بأن الغارات استهدفت مواقع وتجمعات تابعة لميليشيات الحوثي الإيرانية في مديرية قعطبة شمالي الضالع.

كما استهدفت الغارات ثكنات للميليشيات الانقلابية على الجبل الأسود بمديرية سفيان في عمران.

وشنت طائرات التحالف العربي غارة استهدفت أحد المراكز التابعة للميليشيات الحوثية في صعدة، مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفهم.

وأكدت مصادر ميدانية يمنية مصرع قيادي بارز من الميليشيات الحوثية وعدد من مرافقيه في غارة جوية استهدفت تجمعهم في منطقة العشاش في مديرية كتاف.

روابط ذات صلة

وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي

وصول أول رحلة حج عبر شركة طيران أمريكية إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي
الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج

الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف تشرع في دراسة العوامل المؤثرة على فاعلية وسائل توعية الحجاج
مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات

مسجد “نَمِرَة” عَلم مهم وبارز بمشعر عرفات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*