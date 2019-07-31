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إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين تواصل تفعيل مبادرة ” إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية”

إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين تواصل تفعيل مبادرة ” إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية”
http://almnatiq.net/?p=757649
المناطق - واس

تواصل إدارة الحج والعمرة برئاسة شؤون الحرمين بالتعاون مع إدارتي العلاقات العامة واللغات والترجمة تفعيل مبادرة ” إثراء تجربة الحجاج الدينية والعلمية والثقافية ” التي تتناول تعريف حجاج بيت الله الحرام بخدمات وجهود الدولة – حفظها الله – في تطوير وتحسين تجربة ضيوف الرحمن في ظل رؤية المملكة 2030, من خلال استعراض أبرز الخدمات والمناشط والمبادرات التي تقدمها الرئاسة.
وتم استقبال عدد من حجاج بيت الله الحرام من الجنسية الإندونيسية والنيجيرية وإثرائهم بهذه المبادرة, وتعريفهم على مكتبة المسجد الحرام والأقسام التي تحتويها بالإضافة إلى إطلاعهم على مشاريع التوسعة السعودية الثالثة وأخذهم في جولة على معارض هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ومعرض ماء زمزم المبارك.

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