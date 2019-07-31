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أردوغان يعزي الملك سلمان هاتفيا في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أردوغان يعزي الملك سلمان هاتفيا في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز
http://almnatiq.net/?p=757662
المناطق - واس

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – اليوم، اتصالاً هاتفيًا، من فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان رئيس جمهورية تركيا، عبر فيه عن عزائه ومواساته في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود – رحمه الله -، سائلا الله أن يتغمده بواسع رحمته وغفرانه ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم الأسرة المالكة الكريمة وأبناء الفقيد الصبر والسلوان .
وقد أعرب خادم الحرمين الشريفين عن شكره وتقديره لفخامته على مشاعره الأخوية وتعازيه ومواساته في الفقيد – رحمه الله -.

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