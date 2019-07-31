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ورشة عمل تجمع غرفة جازان وفرع الاسكان بعنوان (الإسكان التنموي بمنطقة جازان)

ورشة عمل تجمع غرفة جازان وفرع الاسكان بعنوان (الإسكان التنموي بمنطقة جازان)

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ورشة عمل تجمع غرفة جازان وفرع الاسكان بعنوان (الإسكان التنموي بمنطقة جازان)

ورشة عمل تجمع غرفة جازان وفرع الاسكان بعنوان (الإسكان التنموي بمنطقة جازان)
http://almnatiq.net/?p=757664
المناطق - فضه عطيف

نظمت غرفة جازان اليوم الأربعاء ورشة عمل بعنوان الإسكان التنموي بمنطقة جازان وذلك بمقر الغرفة بحضور مدير عام فرع وزارة الإسكان المهندس حسن بن سالم السهيمي ورئيس الغرفة الأستاذ خالد الصايغ ورئيس اللجنة العقارية بالغرفة الأستاذ محمد العطاس بالغرفة وأعضاء اللجنة بالإضافة الى عدد من الوسطاء العقاريين بالمنطقة .
وقدم مدير عام فرع وزارة الإسكان شرحاً مفصلاً عن الإسكان التنموي والأهداف التي يسعى إلى تحقيقها خلال العام 2019م، وآلية الشراء المباشر للوحدات السكنية، بالإضافة إلى دور القطاع الخاص في المساهمة بنجاح المبادرة وتحقيق تطلعات حكومتنا الرشيدة عبر تأمين السكن المناسب للأسر الأشد حاجة بمنطقة جازان وفي مختلف مناطق المملكة.
بدوره أشاد رئيس غرفة جازان الأستاذ خالد الصايغ بما تقدمة وزارة الإسكان من إسهامات كبيرة في تأمين السكن لمختلف الشرائح بالمجتمع وخصوصاً الأسر الأشد حاجة من خلال مبادرة الإسكان التنموي، منوهاً بأهمية القطاع الخاص ودورهم في الشراكة المجتمعية من خلال المبادرات التي تطرحها الجهات الحكومية لتأمين سبل العيش الكريم للمواطنين.
من جانبه أكد رئيس اللجنة العقارية بغرفة جازان الأستاذ محمد العطاس على الوسطاء العقاريين بالاضطلاع بدورهم وبذل المزيد من الجهود بالتعاون مع وزارة الإسكان في ما يحقق الصالح العام لأبناء المنطقة.

وتعد مبادرة الإسكان التنموي أحد مبادرات وزارة الاسكان ، وتهدف لتلبية احتياج الأسر الأشد حاجـة فــي المجتمــع من المساكن وتمكيـنهم من تملـك المسكن المناسب أو الانتفــاع به وفق احتياجاتهـم. ويوفر الإسكان التنموي الوحدات السكنية إما من خلال الشراء من الوحدات المعروضة بالسوق أو من خلال التشييد والبناء أو من خلال الوحدات السكنية للوزارة والمتوفرة في مناطق المملكة.

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