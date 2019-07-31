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فوائد “مذهلة” للكرز لا يعرفها كثيرون

فوائد “مذهلة” للكرز لا يعرفها كثيرون
http://almnatiq.net/?p=757671
المناطق - الرياض

كشفت دراسة حديثة أعدها باحثون من جامعة ديلاوير في الولايات المتحدة الأميركية عن فوائد “مذهلة” للكرز الذي يحتوي على مجموعة من المركبات النشطة بيولوجيا المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

ووجد الباحثون أن للكرز تأثيرا مفاجئا على الذاكرة البصرية والجوانب الأخرى من الأداء المعرفي للإنسان، فضلا عن دوره في خفض ضغط الدم والكوليسترول.

واستندت الدراسة إلى مقارنة القدرات المعرفية لأشخاص دأبوا على شرب عصير الكرز، وقدرات آخرين تناولوا دواء وهميا خلال فترة الدراسة، فوجدوا تحسنا مفاجئا في جوانب متعددة من الذاكرة لدى المجموعة الأولى مقارنة مع الثانية.

ويعد الكرز من الأطعمة النيئة التي يطلق عليها الخبراء “الأطعمة الفائقة”، لأنها تحتوي على مجموعة واسعة من المركبات النشطة بيولوجيا، بما في ذلك البوليفينول، المرتبطة بالعديد من الفوائد الصحية.

وفي العام الماضي، وجد العلماء أن المركبات النشطة بيولوجيا في الكرز ذو الطعم الحامض، بما في ذلك البوليفينول، قد تسبب انخفاضا في الكوليسترول الضار وضغط الدم.

وتوصلت الدراسة إلى أن الأشخاص الذين شربوا عصير الكرز اللاذع بدت عليهم تطورات إدراكية، بسبب النشاطات الحيوية في هذه الفاكهة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي والالتهابات.

وقد تؤدي هذه التأثيرات الإيجابية إلى تحسين تدفق الدم إلى المخ، مما يؤدي إلى تحسن الذاكرة واتخاذ القرارات بشكل أفضل.

وشملت الدراسة 37 شخصا بالغا تتراوح أعمارهم بين 65 و80 عاما. وطلب الباحثون من المشاركين شرب كمية محددة من عصير الكرز مرتين في اليوم، واحدة في الصباح والثانية في الليل.

وأجرى الباحثون تقييما للعلامات الإدراكية والذاكرة لدى المشاركين قبل وبعد الدراسة، كما راقبوا السعرات الحرارية ومستويات النشاط اليومية لديهم.

وبعد حساب العوامل المحتملة الأخرى، وجد فريق الباحثين أن المشاركين الذين شربوا عصير الكرز كأن بإمكانهم معالجة المعلومات بشكل أسرع، وطوروا مهارات في صنع القرار، وكانوا أكثر ارتياحا بشأن قدرتهم على تذكر الأشياء.

وعلى الرغم من محدودية هذه الدراسة، فإنه من الضروري إجراء أبحاث إضافية للتأكد من تطابق نتائجها من أجل التأكد بشكل قاطع من صحة فوائد الكرز على الذاكرة والإدراك.

ومع ذلك، تشير نتائج الدراسة إلى أن إضافة القليل من عصير الكرز ذوم الطعم اللاذع إلى النظام الغذائي بشكل يومي من شأنه أن يساعد في دعم وظائف الدماغ الصحية، خاصة لدى كبار السن.

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