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الفريق العمرو : استعداداتنا متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن

الفريق العمرو : استعداداتنا متكاملة لخدمة ضيوف الرحمن
http://almnatiq.net/?p=757674
المناطق - واس

أكد معالي مدير عام الدفاع المدني الفريق سليمان بن عبدالله العمرو اكتمال استعدادات الدفاع المدني لخدمة ضيوف الرحمن بالتنسيق مع مختلف الأجهزة الحكومية بما يكفل أمن وسلامة قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة وليؤدوا مناسكهم بيسر وأمان.
وقال معاليه في تصريح صحفي اليوم عقب تفقّده جاهزية مراكز الدفاع المدني بالمدينة المنورة واستعداداتها لموسم الحج : أطمئنكم أنّ الخطط أعدت بشكل جيد ولله الحمد، وفيما نحن بصدد تنفيذ هذه الخطط أفادتنا تجاربنا في السنوات الماضية والدروس المستفادة من الجهات كافة سواءً المديرية العامة للدفاع المدني أو بقية الجهات الأخرى، حيث استفدنا من التجارب والبيانات ومن الكم الهائل من الدروس التي تناقش بشكل سنوي من خلال ورش عمل حتى وصلنا ولله الحمد بأن تجاوزنا الكثير من السلبيات وعزّزنا الجوانب الإيجابية بحيث تنفّذ الخطط بصورة تحقق الآمال والطموحات التي تسعى إليها القيادة الرشيدة والمواطنون ورجال الدفاع المدني.
وأكّد معاليه أنّ وجود رجال الدفاع المدني بالقرب من الحجاج وفي منطقة المشاعر والطرقات والمباني والمنشآت التي يشرف عليها الدفاع المدني أمر في غاية الأهمية لمعالجة كثير من الملحوظات التي تؤثر على السلامة العامّة ورصد الملحوظات وتصحيحها ومحاسبة من لا يلتزم بهذه الأمور بهدف تجنيب الحجاج المخاطر كافة التي قد تكون موجودة في هذه المواقع.
وكان معاليه قد تفقّد اليوم استعدادات وسير العمل بمركز الدفاع المدني بالمسجد النبوي والإدارات التابعة لها بالمنطقة لموسم حج هذا العام بما يحقّق سبل السلامة لضيوف الرحمن من الحجاج وزائري المسجد النبوي .

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