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الهلال الأحمر السعودي يستقبل الحجاج بالورود والهدايا في ميناء جدة الإسلامي

الهلال الأحمر السعودي يستقبل الحجاج بالورود والهدايا في ميناء جدة الإسلامي
http://almnatiq.net/?p=757677
المناطق - الرياض

استقبلت الفرق التوعوية لهيئة الهلال الأحمر السعودي وفود الحجاج القادمين عبر ميناء جدة الإسلامي بالورود والهدايا والإرشادات الصحية والتوعوية التي تهدف إلى الحفاظ على سلامتهم، وذلك ضمن الحملة التي تقوم بها الهيئة لاستقبال وتوعية الحجاج القادمين من كافة منافذ المملكة البحرية والبري .

وعبّر ضيوف الرحمن عن شكرهم وتقديرهم لهيئة الهلال الأحمر على هذه المبادرة التي ترمز إلى حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال، وامتنانهم لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين لحجاج بيت الله الحرام من خدمات وتسهيلات لأداء مناسكهم بكل يسر وسهولة .

وتأتى هذه المبادرة وفقاً لتوجيهات القيادة وتطلعات الحكومة فى تقديم أرقى الخدمات وتوفير كافة التسهيلات اللازمة للحجاج، حيث تستمر حملة التوعية الصحية والتنظيمية للهيئة في كلا من ميناء جدة الإسلامي ومطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة ومطار الطائف الدولي، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة .

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