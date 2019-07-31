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المملكة تقترب من الحصول على حقوق تصنيع طائرات F-16

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http://almnatiq.net/?p=757685
المناطق.. إسلام داوود

في محاولة لتطوير الصناعات العسكرية السعودية وربطها بأحدث الصناعات العسكرية لدى الدول الغربية، عقد مسؤولون من الشركة السعودية للصناعات الدفاعية “سامي” عددا من الاجتماعات مع نظرائهم من شركة لوكهيد مارتن الدفاعية الأمريكية المتخصصة في تصنيع وبيع الأسلحة.
وأشارت مصادر إعلامية أمريكية إلى أن الجانبين بحثا إمكانية نقل إنتاج طائرات إف-16 جزئيا أو كليا إلى المملكة العربية السعودية.
ونوهت المصادر إلى أن لوكهيد مارتين تدرس نقل خطوط إنتاج إف-16 إلى الخارج لاستخدام تلك المصانع في إنتاج طائرات إف-35 ولا تريد لوكهيد مارتن إيقاف إنتاج إف-16 نظرا للطلب العالمي الكبير والمستمر عليها.
وأوضحت المصادر أن الرئيسة التنفيذية لشركة لوكهيد مارتن Lockheed Martin ماريلين هيوسن Marillyn Hewson لا تزال مهتمة بالحفاظ على برنامج طائرات F-16 حيًا سواء ظل الإنتاج في الولايات المتحدة أو تم نقله إلى الخارج، ما يرجح إمكانية نقله إلى الخارج وربما إلى المملكة، حيث تقع المملكة في موقع استراتيجي قرب من كافة الأسواق التجارية العسكرية للدول التي تسعى لاستحواذ المقاتلة الأمريكية.

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