شاهد.. وصية الأمير بندر للملك سلمان قبل أيام من وفاته

المناطق - الرياض

نشر الأمير سطام بن خالد آل سعود، مقطع فيديو مؤثر من زيارة الملك سلمان بن عبدالعزيز، لشقيقه الأمير بندر بن عبدالعزيز، في إحدى المستشفيات قبل وفاته.

وبدا الأمير بندر وهو يتحدث إلى الملك سلمان، ويوصيه بطاعة الله في السر والعلن، فيما يرد عليه الملك سلمان بأن الدولة قامت على الإسلام.

وكتب الأمير سطام تعليقًا على الفيديو :« كلمات من ذهب قالها الأمير بندر رحمه الله للملك سلمان بطاعة الله في السر والعلن ويرد عليه الملك سلمان حفظه الله بكلمات من ذهب “نحن دولة قامت على الإسلام».

وتابع :« رحم الله أمير الفضائل بندر بن عبد العزيز وحفظ الله ملك الحزم سلمان بن عبد العزيز»