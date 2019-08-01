ليفربول يتخطى ليون بثلاثية

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حقق ليفربول الإنجليزي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، فوزا وديا على ليون الفرنسي 3-1، الأربعاء في جنيف.

وافتتح ليون التسجيل عبر الهولندي ممفيس ديباي من ركلة جزاء، بعد هفوة وخطأ من الحارس البرازيلي أليسون بيكر على موسى ديمبيلي (4).

ورضخ بعدها ليون لتشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب، فعادل البرازيلي روبرتو فيرمينو بتسديدة قريبة من زاوية ضيقة (17).

وسجل الدنماركي جواكيم أندرسن في مرمى فريقه (21)، قبل أن يحسم الويلزي هاري ولسون الفوز للفريق الأحمر الذي شارك في صفوفه النجم المصري محمد صلاح (53).

وكان ليفربول قد خسر، الأحد الماضي، أمام نابولي الإيطالي بنتيجة كبيرة صفر-3 في أسكتلندا، وذلك بعد خسارتين أمام بوروسيا دورتموند الألماني 2-3، وأشبيلية الإسباني 1-2، وتعادل مع سبورتينغ البرتغالي 2-2 في جولته الأميركية.

ويلعب ليفربول وديا مع شالكه الألماني في 6 أغسطس قبل أن يبدأ مشواره في الدوري بمواجهة نوريتش سيتي في 9 منه، على أن يخوض مباراة الكأس السوبر الأوروبية ضد مواطنه تشلسي بطل مسابقة الدوري الأوروبي “يوروبا ليغ” في 14 من الشهر ذاته في إسطنبول.