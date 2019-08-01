أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة نويشي الشيباني – رحمه الله

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة نويشي الشيباني – رحمه الله

أبرز المواد
حليف بوتن يحذر المعارضة: لن نسمح بأي فوضى

حليف بوتن يحذر المعارضة: لن نسمح بأي فوضى

أبرز المواد
«جوجل» تطلق مستعرض ومحرر الصور الجديد Gallery Go

«جوجل» تطلق مستعرض ومحرر الصور الجديد Gallery Go

أبرز المواد
هذا القرار سيؤثر في سعر “بلاي ستيشن” ويشعل أسعاره

هذا القرار سيؤثر في سعر “بلاي ستيشن” ويشعل أسعاره

أبرز المواد

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة نويشي الشيباني – رحمه الله

أمير منطقة الرياض يقدم العزاء في وفاة نويشي الشيباني – رحمه الله
http://almnatiq.net/?p=757713
المناطق_الرياض
قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض واجب العزاء والمواساة في وفاة نويشي بن ثقل الشيباني – رحمه الله – ، خلال زيارة قام بها سموه لمقر العزاء في قصر الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز .
وسأل الأمير فيصل بن بندر الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهمهم الصبر والسلوان .
من جهته أعرب صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض وأسرة الفقيد عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير الرياض على تعازيه ومواساته داعينً الله أن يكتب ماقدم في ميزان حسناته .

روابط ذات صلة

حليف بوتن يحذر المعارضة: لن نسمح بأي فوضى

حليف بوتن يحذر المعارضة: لن نسمح بأي فوضى
«جوجل» تطلق مستعرض ومحرر الصور الجديد Gallery Go

«جوجل» تطلق مستعرض ومحرر الصور الجديد Gallery Go
هذا القرار سيؤثر في سعر “بلاي ستيشن” ويشعل أسعاره

هذا القرار سيؤثر في سعر “بلاي ستيشن” ويشعل أسعاره

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*