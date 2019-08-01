“صحة الرياض” ترفع جاهزية مرافقها في طرق الحج

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في اطار خطة “الصحة” لموسم حج هذا العام ، رفعت “صحة الرياض” من جاهزية مرافقها الصحية ، الواقعة على مسار طرق الحجاج.

وفي الاطار ذاته وقف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض د. محمد بن عبد العزيز التويجري على عدد من هذه المرافق للتأكد من جاهزيتها .

وشملت الجولة المرافق الصحية التي تخدم ضيوف الرحمن وذلك بزيارة مركز صحي ام الجماجم ومستشفى الارطاوية ومستشفى الملك خالد بالمجمعة ومستشفى شقراء العام حيث تجول داخل هذه المرافق واستعرض الخدمات التي تقدّمها. الصحة لمراجعيها وعلى استعدادات هذه المرافق لاستقبال الحجاج العابرين بها في طريقهم إلى المشاعر المقدسة.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة لخدمة ضيوف الرحمن منذ وصولهم إلى المملكة وحتى مغادرتهم، انطلاقاً من حرص وتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد -حفظهما الله- الرامية إلى توفير كافة سبل الراحة لحجاج بيت الله الحرام بالشكل الذي يمكنهم من أداء مناسكهم بكل يسر وسهولة.