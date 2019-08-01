“دغدغة” الأذن لـ”إطالة العمر” في سن الشيخوخة!

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قال علماء إن استخدام جهاز كهربائي لإرسال نبضات “دغدغة” في أذن فرد ما قد يساعده على البقاء أكثر صحة في سن الشيخوخة، وفقاً لـ”روسيا اليوم”.

جلد الرأس

ويمكن أن يؤدي تنشيط العصب المبهم من خلال جلد الرأس، إلى بدء تشغيل نظام راحة الجهاز العصبي والعمليات الهضمية الحيوية، التي تصبح أضعف مع التقدم في العمر. وقد يؤدي ذلك إلى تقليل خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، أو عدم انتظام ضربات القلب، وفقا للعلماء.

وقام خبراء من جامعة “ليدز” بتجربة تحفيز العصب المبهم عبر الجلد (tVNS)، على 29 متطوعا يتمتعون بالصحة الجيدة.

تحفيز عصبي عبر الأذن

وفي الدراسة، خضع المتطوعون لتحفيز عصبي عبر الأذن لمدة 15 دقيقة يوميا على مدى أسبوعين. ووجد الباحثون أن استجابة المشاركين للتوتر العصبي انخفضت وزادت استجابة الراحة لديهم، التي تقلل من حاجتهم للعقاقير أو زيارات المستشفى.

الجهاز العصبي اللاودي

ووجدوا أن التجربة عززت النشاط في الجهاز العصبي اللاودي، الذي يتحكم في معدل ضربات القلب والجهاز الهضمي. وقال بعض المتطوعين إن نومهم وصحتهم العقلية تحسنت أثناء استخدام العلاج المطور.

وقالت الدكتورة بياتريس بريثرتون: “تشبه الأذن البوابة التي يمكننا من خلالها العبث بتوازن التمثيل الغذائي في الجسم، دون الحاجة إلى الأدوية أو الإجراءات الجراحية. ونعتقد أن هذه النتائج هي مجرد غيض من فيض. ونحن متحمسون لمزيد من البحث في الآثار والفوائد المحتملة طويلة الأجل، لتحفيز الأذن اليومي، كما رأينا استجابة كبيرة للعلاج حتى الآن”.