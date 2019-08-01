مصر تفرض رسوما على المسافرين عبر مطاراتها

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فرضت مصر، رسوما على الركاب المغادرين للمطارات والموانئ داخلياً وخارجياً، حيث يتم فرض رسوم بقيمة 25 دولاراً أمريكياً، على كل راكب مغادر على رحلات الخطوط الجوية المنتظمة ورحلات الطائرات الشارتر، بالإضافة إلى فرض 5 دولارات أمريكية عن كل راكب مغادر رحلات الخطوط الجوية الداخلية.

وبحسب القرار، يتم تحصيل 2 دولاراً أمريكياً بكل المطارات المصرية، و4 دولارات عن كل راكب بمطار شرم الشيخ الدولي؛ وذلك نظير تطوير النظم والإجراءات الأمنية بالمطارات المصرية.

وقالت مصادر إن تطبيق الرسوم يدخل حيز التنفيذ اعتباراً من شهر نوفمبر المقبل، لافتة إلى أن تحصيل الرسوم جاء مقابل الخدمات التي تؤدّى بالمطارات والموانئ المصرية.

وأضافت أن الرسوم تحصل بشكل غير مباشر عن طريق تذاكر الطيران للرحلات الدولية والداخلية، بالدولار الأمريكي أو ما يعادله من العملات الأجنبية أو المحلية.