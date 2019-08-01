كساب العتيبي : قداسة “القُدس” أدبية كبيت من بيوت الله مثله مثل مسجد حارتنا!

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قال الدكتور كساب العتيبي أن قداسة القُدس أدبية كبيت من بيوت الله والمسجد الأقصى لا يعتبر حرما كحرم مكة.

ونشر العتيبي تغريدة قال فيها: “للعُقلاء فقط .. المسجد الأقصى لا يُعتبر حرماً كحرم مكة والمدينة، وليس له أحكام شرعية خاصة كتحريم القتال فيه، وتحريم صيد الحيوانات والطيور الموجودة به وقطع نباته. ولابن تيمية كلام جميل حول هذا. ويبقى للأقصى مكانية أدبية وتاريخية.

وأضاف في تغريدة أخرى: “لا يوجد قداسة لأي وطن عندي سوى المملكة العربية السعودية. ولا قداسة لأي مسجد سوى بيت الله الحرام في مكة المُكرّمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة. أما القُدس فقداسته أدبية كبيت من بيوت الله، مثله مثل مسجد حارتنا. لا يخدعونكم بشعارات شرعية خاطئة يتم تسويقها لتكبيل العقول والقلوب”.