طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان

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طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان

طقس اليوم: هطول أمطار رعدية بالباحة ونجران وجازان
http://almnatiq.net/?p=757734
المناطق_الرياض

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم بمشيئة الله تعالى سماء غائمة جزئيًا على معظم مناطق المملكة والفرصة مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة على مرتفعات نجران وجازان وعسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات الطائف في حين يستمر الارتفاع في درجات الحرارة العظمى على المنطقة الشرقية

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 16-40 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج

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