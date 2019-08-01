قناة أميركية: وفاة حمزة بن لادن… وترمب يرفض التعليق

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ذكرت قناة «إن بي سي نيوز» الأميركية، نقلا عن 3 مسؤولين أميركيين أن حمزة نجل زعيم تنظيم «القاعدة» الراحل، أسامة بن لادن، قد مات، بحسب معلومات استخباراتية حصلت عليها واشنطن

وكانت وزارة الخارجية الأميركية رصدت في فبراير (شباط) مليون دولار مقابل الإبلاغ عن مكان حمزة، ووصفه برنامج «المكافآت من أجل العدالة» التابع للوزارة، عبر حسابه بموقع «تويتر» بأنه «زعيم (القاعدة) الناشئ الذي هدد بشن هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها»

ووفقا للقناة، لم يقدم هؤلاء المسؤولون أي تفاصيل متعلقة بوفاة حمزة أو ما إذا كانت أميركا لعبت دورا في وفاته، فيما أجاب الرئيس الأميركي دونالد ترمب عن أسئلة الصحافيين بشأن موت حمزة بأنه «لا يريد التعليق»

وأوضحت القناة أن حمزة بن لادن يعتقد أنه ولد في 1989، وانتقل مع والده إلى أفغانستان في 1996 وظهر مع والده في شرائط الفيديو الدعائية التي أذاعها أسامة بن لادن بعدما أعلن الحرب ضد الولايات المتحدة الأميركية باعتباره زعيم «القاعدة»، فيما أشرف على عمليات استهدفت أهدافا غربية كان أبرزها هجمات 11 سبتمبر (أيلول) 2001 على مركز التجارة العالمي في نيويورك والبنتاغون

وقالت «إن بي سي نيوز» إن القوات الأميركية التي قتلت أسامة بن لادن في منزله بأبوت آباد بباكستان عام 2011 لم تعثر على ابنه، فيما أوضحت الرسائل التي عثر عليها في المكان أن بن لادن كان يريد أن ينضم إليه حمزة في أبوت آباد ليعده زعيما للتنظيم

وبحسب مقال لخبير مكافحة الإرهاب والعميل السابق لمكتب التحقيقات الفيدرالي، علي صوفان، الذي نشر في 2017، فإن حمزة كان يتهيأ للقيام بدور قيادي في التنظيم الذي أسسه والده ومن المرجح أنه سيلاقي قبولا واسعا بين المتطرفين، خاصة أن تنظيم «داعش» الإرهابي على وشك الانهيار، ويعتبر حمزة حاليا أفضل شخص يعيد توحيد صفوف المتطرفين في العالم