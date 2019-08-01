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شاهد.. كيف تعامل ضابط أمريكي مع امرأة مسنة ارتكبت مخالفة مرورية !

شاهد.. كيف تعامل ضابط أمريكي مع امرأة مسنة ارتكبت مخالفة مرورية !
http://almnatiq.net/?p=757741
المناطق_وكالات

وثق مقطع فيديو نشوب مشادة بين ضابط شرطة أمريكي وسيدة مسنة لاعتراضها على تحرير مخالفة مرورية لها وانتهى الموقف باعتداء الضابط عليها واقتيادها لسيارة الشرطة بالقوة.
ووفقا لـ “الديلي ميل” البريطانية فإن الواقعة حدثت في ولاية أوكلاهوما بجنوب الولايات المتحدة.

نشوب مشادة
وأظهر مقطع الفيديو محاولة الضابط إيقاف السيدة التي تبلغ من العمر 65 عاما أثناء قيادتها السيارة لتحرير مخالفة مرورية بسبب عطل في الكشاف الخلفي للسيارة وتغريمها 80 دولارا إلا أن السيدة اعترضت مبررة أن الأمر لا يستحق تحرير مخالفة وإنها ستقوم بإصلاح الكشاف.

الاعتداء على السيدة
وأبان الفيديو محاولة السيدة قيادة السيارة والمغادرة إلا أن الضابط قام بإيقافها بالقوة بعدما أشهر مسدس وصوبه نحوها وعندما حاول سحبها من السيارة دفعته السيدة إلا إنه أسقطها على الأرض وسحلها وأثناء توثيق يديها حاولت مقاومته فهددها مرة أخرى بالسلاح ما دفعها للانبطاح على الأرض حتى تم توثيق يديها واقتادها أحد رجال الأمن إلى سيارة الشرطة.

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