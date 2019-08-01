تفاصيل الوظائف الشاغرة بمدينة الملك فهد الطبية بالرياض

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أعلنت مدينة الملك فهد الطبية بالرياض عن توفر فرص وظيفية في مجال التمريض بمسمى أخصائي تمريض لحملة البكالوريوس والماجستير للعمل.

وبحسب التفاصيل فإن الوظائف بالمسميات التالية:

أخصائي تمريض جراحة طبية (كبار – أطفال)

أخصائي تمريض أورام وأمراض الدم

أخصائي تمريض علوم عصبية

أخصائي تمريض الأورام

أخصائي تمريض رعاية صحية منزلية

أخصائي تمريض غرف العمليات

أخصائي تمريض اضطرابات النوم

أخصائي تمريض عناية حرجة للكبار

أخصائي تمريض عناية حرجة للأطفال

أخصائي تمريض عناية مركزة لحديثي الولادة

أخصائي تمريض عناية مركزة عامة

أخصائي تمريض غسيل الكلى أطفال

أخصائي تمريض غسيل الكلى للكبار

ومن ضمن الشروط أن يكون المتقدم أو المتقدمة سعودي الجنسية وحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير في تخصص (التمريض) ولا يشترط الخبرة.

وسيتم التقديم من خلال الرابط التالي: https://www.kfmc.med.sa

واختيار موقع التوظيف وتسجيل البيانات ورفع جميع الوثائق اللازمة للتوظيف.