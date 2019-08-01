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كيفية استعادة السيطرة على السيارة اذا تعطل مثبت السرعة

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كيفية استعادة السيطرة على السيارة اذا تعطل مثبت السرعة

كيفية استعادة السيطرة على السيارة اذا تعطل مثبت السرعة
http://almnatiq.net/?p=757755
المناطق_الرياض

تتسابق الشركات العالمية لتصنيع السيارات على تزويد سياراتها الجديدة بالعديد من التقنيات الحديثة من أجل زيادة وسائل الأمان والسلامة للسيارة، وأيضاً لزيادة راحة السائقين أثناء القيادة، لكن في بعض الأحيان تتسبب هذه التقنيات في مشاكل كبيرة لقائد السيارة، ومنها تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة على الطرق

تعطل مثبت السرعة أثناء القيادة غالباً ما ينتهي بحادث سير لا قدر الله لصعوبة السيطرة على السيارة وإيقافها، وذلك في حال عدم دراية السائق بكيفية التصرف في هذه المواقف، لذا دعونا نقدم لكم اليوم هنا كيفية السيطرة على السيارة إذا علق مثبت السرعة

هناك مجموعة من الإجراءات يجب اتباعها في هذا الموقف الصعب، في البداية يجب التزام الهدوء التام وعدم الخوف والهلع حتى لا تعرض سيارتك والسيارات التي في الطريق للخطر بسبب تصرف خاطئ قد تتخذه، وقم بإطلاق الأضواء التحذيرية والاتصال برقم الطوارئ الخاص بالشرطة

الخطوة التي تليها، قم بتحرير محرك السيارة وضع القير على الحياد وهو الوضع (N)، ثم قم بإطفاء المحرك وإعادة تشغيله عدة مرات في الوقت نفسه، هذه العملية تؤدي إلى إعادة تنشيط كمبيوتر السيارة مما يلغي عمل مثبت السرعة، ومن ثم السيطرة على السيارة

إذا فشلت هذه الطريقة، قم بتبديل ا و ا ـ (N) إ و ا ـ (D) رة ة، مع الضغط على المكابح في نفس الوقت، حتى تتوقف السيارة تلقائياً

في حال فشل هذه الطريقة، قم بالتمسك بمقود السيارة بقوة، ثم قم بالضغط على المكابح بقوة شديدة، إن لم تستجب السيارة قم برفع فرامل اليد تدريجياً مع الحفاظ على التمسك بالمقود بقوة حتى لا تنحرف السيارة، وفي نفس الوقت افتح نوافذ السيارة بالكامل كي يساعد اندفاع الهواء في تقليل سرعة السيارة، وغالباً ما تنجح هذه الطريقة في إيقاف السيارة

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